Nike Tailwind
速干跑步运动帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Tailwind 跑步运动帽采用匠心打造，为日常装扮带来点睛之笔。正面和侧边拼接搭配匠心排布的激光打孔，优化透气性，导湿舒适设计在跑步时帮助保持干爽。
- 显示颜色： 透明粉
- 款式： BV2204-639
轻盈透气
Nike Tailwind 跑步运动帽采用匠心打造，为日常装扮带来点睛之笔。正面和侧边拼接搭配匠心排布的激光打孔，优化透气性，导湿舒适设计在跑步时帮助保持干爽。
其他细节
- Dri-FIT ADV 技术，实现出众透气性和舒适速干性
- 匠心排布的激光打孔设计，优化透气性，带来出众凉爽感受
- 可调节扣合设计，打造专属贴合感
产品细节
- 反光细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 手洗
- 不适合用作个人防护装备
