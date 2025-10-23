 
Nike Tailwind 速干跑步运动帽 - 透明粉

Nike Tailwind

速干跑步运动帽

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Tailwind 跑步运动帽采用匠心打造，为日常装扮带来点睛之笔。正面和侧边拼接搭配匠心排布的激光打孔，优化透气性，导湿舒适设计在跑步时帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 透明粉
  • 款式： BV2204-639

轻盈透气

Nike Tailwind 跑步运动帽采用匠心打造，为日常装扮带来点睛之笔。正面和侧边拼接搭配匠心排布的激光打孔，优化透气性，导湿舒适设计在跑步时帮助保持干爽。

其他细节

  • Dri-FIT ADV 技术，实现出众透气性和舒适速干性
  • 匠心排布的激光打孔设计，优化透气性，带来出众凉爽感受
  • 可调节扣合设计，打造专属贴合感

产品细节

  • 反光细节
  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 手洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 透明粉
  • 款式： BV2204-639

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

