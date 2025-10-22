 
Nike Tanjun 儿童托特包 - 白金色/白金色/白色

Nike Tanjun

儿童托特包

¥249

售罄：

此配色当前无货

Tanjun 在日语中意为“简约”。Nike Tanjun 儿童托特包简约、宽敞且功能多样。这款便携托特包具备充裕储物空间，搭配拉链设计，可供安全收纳随身物品。巧添彩色设计，叫人如何不爱？


  • 显示颜色： 白金色/白金色/白色
  • 款式： DB3245-043

轻松携带，日常佳选

空间充裕

主袋采用拉链设计，空间宽敞。此外，内层设有 2 个口袋，可供妥善存放诸如平板电脑和小型电子设备等贵重物品。

储物空间充裕

外侧口袋，可供收纳基本小物件，便于轻松存取物品。

方便携带

耐用的双提手设计，助你轻松携带物品。

产品细节

  • 面料/里料：织物
  • 50 x 14 x 31 厘米
  • 不可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
