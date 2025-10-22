Nike Tanjun
儿童托特包
¥249
售罄：
此配色当前无货
Tanjun 在日语中意为“简约”。Nike Tanjun 儿童托特包简约、宽敞且功能多样。这款便携托特包具备充裕储物空间，搭配拉链设计，可供安全收纳随身物品。巧添彩色设计，叫人如何不爱？
- 显示颜色： 白金色/白金色/白色
- 款式： DB3245-043
Nike Tanjun
¥249
轻松携带，日常佳选
空间充裕
主袋采用拉链设计，空间宽敞。此外，内层设有 2 个口袋，可供妥善存放诸如平板电脑和小型电子设备等贵重物品。
储物空间充裕
外侧口袋，可供收纳基本小物件，便于轻松存取物品。
方便携带
耐用的双提手设计，助你轻松携带物品。
产品细节
- 面料/里料：织物
- 50 x 14 x 31 厘米
- 不可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
