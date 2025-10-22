Nike Tanjun (Chinese New Year)
双肩包
¥349
售罄：
此配色当前无货
“Tanjun”在日语中意为“简约”，Nike Tanjun (Chinese New Year) 双肩包理想诠释了简约优雅的内涵。现代设计搭配多个口袋和便携提手，提供舒适方便的携背体验。
- 显示颜色： 健身红/黑/金属色
- 款式： CT5279-687
收纳设计，时尚简约
其他细节
- 大号拉链主袋，方便轻松存取物品
- 可调式肩带，倍增舒适感
- 多个口袋打造井然有序的收纳格局
- 顶部提手设计，供你随意调整携带方式
产品细节
- 尺码：25 x 20 x 12 厘米
- 面料/里料：聚酯纤维
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
