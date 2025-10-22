 
Nike Tanjun (Chinese New Year) 双肩包 - 健身红/黑/金属色

Nike Tanjun (Chinese New Year)

双肩包

¥349

售罄：

此配色当前无货

“Tanjun”在日语中意为“简约”，Nike Tanjun (Chinese New Year) 双肩包理想诠释了简约优雅的内涵。现代设计搭配多个口袋和便携提手，提供舒适方便的携背体验。


  • 显示颜色： 健身红/黑/金属色
  • 款式： CT5279-687

收纳设计，时尚简约

其他细节

  • 大号拉链主袋，方便轻松存取物品
  • 可调式肩带，倍增舒适感
  • 多个口袋打造井然有序的收纳格局
  • 顶部提手设计，供你随意调整携带方式

产品细节

  • 尺码：25 x 20 x 12 厘米
  • 面料/里料：聚酯纤维
