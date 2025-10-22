 
Nike Tanjun BR BPE 幼童大网眼透气运动童鞋 - 粉色/白色/白色

Nike Tanjun BR BPE

幼童大网眼透气运动童鞋

¥429

售罄：

此配色当前无货

Nike Tanjun BR BPE 幼童运动童鞋的设计灵感源于日语中的“简约”一词。鞋面网眼布材料透气出众，柔韧泡绵鞋底为小宝贝带来轻盈脚感。


  • 显示颜色： 粉色/白色/白色
  • 款式： CW3179-611

保持稚嫩双足凉爽舒适

Nike Tanjun BR BPE 幼童运动童鞋的设计灵感源于日语中的“简约”一词。鞋面网眼布材料透气出众，柔韧泡绵鞋底为小宝贝带来轻盈脚感。

产品细节

  • 网眼鞋面，有助稚嫩双足保持干爽
  • 柔软泡绵，缔造舒适的迈步体验
  • 鞋底凹槽设计，令成长中的稚嫩双足灵动自如，塑就自然流畅的运动体验
