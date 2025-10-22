Nike Tanjun BR BPE
幼童大网眼透气运动童鞋
¥429
售罄：
此配色当前无货
Nike Tanjun BR BPE 幼童运动童鞋的设计灵感源于日语中的“简约”一词。鞋面网眼布材料透气出众，柔韧泡绵鞋底为小宝贝带来轻盈脚感。
- 显示颜色： 粉色/白色/白色
- 款式： CW3179-611
保持稚嫩双足凉爽舒适
产品细节
- 网眼鞋面，有助稚嫩双足保持干爽
- 柔软泡绵，缔造舒适的迈步体验
- 鞋底凹槽设计，令成长中的稚嫩双足灵动自如，塑就自然流畅的运动体验
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
