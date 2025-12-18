 
Nike Tanjun EasyOn 女子运动鞋 - 黑/荧光黄/黑/白色

Nike Tanjun EasyOn

女子运动鞋

¥499

无需炒作宣传，你就会对简约雅致的 Nike Tanjun EasyOn 女子运动鞋所迷倒。此鞋款搭载 Nike EasyOn 技术，帮助解放双手。 柔韧后跟在你蹬入时先下压再回弹，便于穿脱。 轻盈透气设计，堪称日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑/白色
  • 款式： DV7786-001

其他细节

  • FlyEase 更名为 EasyOn，体现 Nike 致力于打造易穿百搭产品的承诺
  • 鞋面材料富有弹性且贴合足形，可与足部快速磨合，缔造个性化脚感
  • 泡绵中底结合外底华夫格纹路，轻盈缓震，塑就出众抓地力
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众

产品细节

