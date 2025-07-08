Tatum 3

¥649

Tatum 3 塔图姆大童篮球鞋采用轻盈设计，舒适贴合，专为运动者打造，助你行云如水，以时尚之风制霸赛场。该鞋款强韧灵活的鞋面提供出色包覆效果，助力快速切入，灵活畅动，让你像杰森·塔图姆一样游刃有余，毫无压力，尽显冠军风采。

迈向传奇之路 可下压式后跟，便于轻松穿脱。一脚蹬入之后，后跟迅速回弹。 出众贴合，灵活畅动 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果，塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场。 轻盈设计，轻松凌跃 鞋款轻盈，带来迅疾表现。杰森·塔图姆的这双篮球鞋款采用柔韧灵活的织物鞋面，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的篮球鞋，让你爆发疾速，尽显冠军风范。 强劲抓地，快速切入 Cushlon 泡绵营造顺畅平稳的迈步体验，结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。