 
Tatum 4 塔图姆大童运动鞋 - 黑/白色/大学红

Tatum 4

塔图姆大童运动鞋

33% 折让
黑/白色/大学红
光辉绿/亮深红/黑

Tatum 4 塔图姆大童运动鞋焕新演绎，只为匹配你不断精进的球技。该鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能，助你先人一步，制霸赛场。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红
  • 款式： HQ4611-001

Tatum 4

33% 折让

Tatum 4 塔图姆大童运动鞋焕新演绎，只为匹配你不断精进的球技。该鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能，助你先人一步，制霸赛场。

其他细节

  • 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果
  • 在鞋面关键区域采用分层设计
  • 塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场
  • 鞋款轻盈，带来迅疾表现
  • 这款新版 Tatum 运动鞋采用柔韧灵活的织物材料，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的运动鞋

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/白色/大学红
  • 款式： HQ4611-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。