Tatum 4
塔图姆大童运动鞋
33% 折让
Tatum 4 塔图姆大童运动鞋焕新演绎，只为匹配你不断精进的球技。该鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能，助你先人一步，制霸赛场。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： HQ4611-001
Tatum 4
33% 折让
Tatum 4 塔图姆大童运动鞋焕新演绎，只为匹配你不断精进的球技。该鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能，助你先人一步，制霸赛场。
其他细节
- 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果
- 在鞋面关键区域采用分层设计
- 塑就比赛佳选鞋款，助你游刃有余、制霸赛场
- 鞋款轻盈，带来迅疾表现
- 这款新版 Tatum 运动鞋采用柔韧灵活的织物材料，依旧是 Nike 系列中轻盈出众的运动鞋
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： HQ4611-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。