Tatum 4
塔图姆婴童运动鞋
10% 折让
Tatum 4 塔图姆婴童运动鞋焕新演绎，只为匹配小宝贝不断变化的需求。 该鞋款采用弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。 轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们在玩耍时尽情恣意。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： HQ4612-001
其他细节
- 织物与合成材质组合设计，为稚嫩双足营造支撑贴合效果
- 足底搭载泡绵，赋予稚嫩双足出众支撑力
产品细节
- 弹性鞋带
