 
Tatum 4 塔图姆幼童运动鞋 - 光辉绿/黑

Tatum 4

塔图姆幼童运动鞋

10% 折让
光辉绿/黑
黑/白色/大学红

Tatum 4 塔图姆幼童运动鞋焕新演绎，只为匹配小宝贝不断变化的需求。 该鞋款采用弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。 轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。


  • 显示颜色： 光辉绿/黑
  • 款式： HQ4610-300

Tatum 4

10% 折让

Tatum 4 塔图姆幼童运动鞋焕新演绎，只为匹配小宝贝不断变化的需求。 该鞋款采用弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。 轻盈鞋面契合稚嫩双足，缔造稳固贴合感，助力小宝贝们在比赛中大显身手，在玩耍时尽情恣意。

其他细节

  • 轻盈鞋面，透气舒适
  • 足底搭配泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 光辉绿/黑
  • 款式： HQ4610-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。