Tatum 4 "First Ring" PF

¥899

你永远记得你的第一个冠军——以及你赢得冠军时穿的鞋子。Tatum 4 "First Ring" PF 塔图姆全明星男子篮球鞋以迷彩外观致敬这些开端，其灵感源自杰森赢得生涯首冠时所穿的篮球鞋。经典的红色细节致敬迈克尔·乔丹的首次冠军赛。伟大是赢得的，而不是给予的——该鞋款已经准备好支持你的努力，助你赢得比赛。

加固鞋面 鞋面采用耐穿而柔韧的织物材料，有助于在横向移动中保持包覆性。 出众抓地力 Cushlon 泡棉和回弹缓震的 Air Zoom 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。结合稳固鞋框，无论是起身进攻还是快速切入，皆可带来稳固脚感。 出众回弹设计 Cushlon 泡棉和前足 Air Zoom 缓震配置，为你缔造在场上犀利切入时所需的回弹性。