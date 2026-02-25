 
Tatum 4 Premium PF 塔图姆男子篮球鞋 - 迷人红/足球灰/金属银

Tatum 4 Premium PF

塔图姆男子篮球鞋

34% 折让

Tatum 4 Premium PF 塔图姆男子篮球鞋经焕新打造，只为匹配你不断精进的球技。该鞋款采用匠心设计，塑就出众回弹性能和支撑效果，助你先人一步，制霸赛场。


  • 显示颜色： 迷人红/足球灰/金属银
  • 款式： IO5031-600

其他细节

  • 鞋面舒适贴合提供出色包覆效果
  • 织物鞋面，柔韧轻盈
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
