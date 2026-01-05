Tatum Hoop Fleece
Dri-FIT 塔图姆男子速干针织套头连帽衫
35% 折让
Tatum Hoop Fleece Dri-FIT 塔图姆男子速干针织套头连帽衫，让你在日常彰显杰森·塔图姆风范。 这款连帽衫采用柔软棉混纺面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持舒适。
- 显示颜色： 烟灰/黑/烟灰
- 款式： IH0615-084
Tatum Hoop Fleece
35% 折让
Tatum Hoop Fleece Dri-FIT 塔图姆男子速干针织套头连帽衫，让你在日常彰显杰森·塔图姆风范。 这款连帽衫采用柔软棉混纺面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持舒适。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面口袋，便于收纳小物件
产品细节
- 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/黑/烟灰
- 款式： IH0615-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。