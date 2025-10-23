 
Nike TC 7900 女子运动鞋DIY配饰老爹鞋 - 黑/黑/暗浮木棕/黑

Nike TC 7900

女子运动鞋DIY配饰老爹鞋

¥949

售罄：

此配色当前无货

Nike TC 7900 女子运动鞋DIY配饰老爹鞋焕新升级，为你的运动鞋收藏增添华丽格调，专为日常穿着打造。 耐穿合成材质搭配柔软丝绒，注入非凡时尚气息，塑就高雅外观。 该鞋款保留了挚爱的加垫鞋口、柔软泡绵缓震配置和抓附力十足的橡胶纹路，令你活力十足，畅享舒适穿着体验。 此外，可拆卸装饰挂件，助你打造专属个性风格，彰显魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑/暗浮木棕/黑
  • 款式： FB1861-001

结实耐穿

鞋面采用多层材质，经久耐穿。 织带细节和后跟贴片装饰，缔造粗犷外观。

舒适畅行

厚实泡绵缓震配置，塑就非凡舒适感受；外底巧搭橡胶细节，增强耐穿性和抓地力。

其他细节

  • 鞋舌和后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
