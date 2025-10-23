Nike TC 7900
Nike TC 7900 女子运动鞋DIY配饰老爹鞋焕新升级，为你的运动鞋收藏增添华丽格调，专为日常穿着打造。 耐穿合成材质搭配柔软丝绒，注入非凡时尚气息，塑就高雅外观。 该鞋款保留了挚爱的加垫鞋口、柔软泡绵缓震配置和抓附力十足的橡胶纹路，令你活力十足，畅享舒适穿着体验。 此外，可拆卸装饰挂件，助你打造专属个性风格，彰显魅力。
- 显示颜色： 黑/黑/暗浮木棕/黑
- 款式： FB1861-001
结实耐穿
鞋面采用多层材质，经久耐穿。 织带细节和后跟贴片装饰，缔造粗犷外观。
舒适畅行
厚实泡绵缓震配置，塑就非凡舒适感受；外底巧搭橡胶细节，增强耐穿性和抓地力。
其他细节
- 鞋舌和后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
