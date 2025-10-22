Nike TC 7900 LX 女子运动鞋采用经久耐穿设计，适合日常穿着，助力畅行。耐穿鞋面采用轻盈且结实的 Thinsulate™ 和工装风 Scotchlite™ 组合材料，将日常实用性和时尚风采巧妙糅合。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，塑就非凡舒适脚感，反光细节令你格外闪耀出众。

鞋面采用经久耐穿织物与合成材质组合材料，帮助双足保持舒适。后跟织带细节和橡胶贴片装饰，缔造结实外观。

