Nike TC 7900 LX
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike TC 7900 LX 女子运动鞋采用经久耐穿设计，适合日常穿着，助力畅行。耐穿鞋面采用轻盈且结实的 Thinsulate™ 和工装风 Scotchlite™ 组合材料，将日常实用性和时尚风采巧妙糅合。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，塑就非凡舒适脚感，反光细节令你格外闪耀出众。
- 显示颜色： 爆炸粉/浅土褐/橙红/银
- 款式： CU7763-600
Nike TC 7900 LX
¥899
经久耐穿，畅动都市
Nike TC 7900 LX 女子运动鞋采用经久耐穿设计，适合日常穿着，助力畅行。耐穿鞋面采用轻盈且结实的 Thinsulate™ 和工装风 Scotchlite™ 组合材料，将日常实用性和时尚风采巧妙糅合。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，塑就非凡舒适脚感，反光细节令你格外闪耀出众。
工装风格
采用 Scotchlite™ 和 Thinsulate™ 等 3M™ 细节，让你闪耀出众。
结实耐穿
鞋面采用经久耐穿织物与合成材质组合材料，帮助双足保持舒适。后跟织带细节和橡胶贴片装饰，缔造结实外观。
畅行都市，舒适运动
厚实泡绵缓震配置，塑就非凡舒适感受；鞋底巧搭橡胶装饰，增强耐穿性和抓地力。
其他细节
- 出众鞋垫设计，塑就柔软缓震的迈步体验
- 鞋面搭配反光细节，增添恰到好处的闪耀魅力
- 织带装饰设计，增添一抹 ACG 风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 鞋底搭配橡胶细节，塑就强劲抓地力与出色耐穿性
产品细节
- Swoosh 设计融入缝线细节
- 双提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 爆炸粉/浅土褐/橙红/银
- 款式： CU7763-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。