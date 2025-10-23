 
Nike TC 7900 PRM 2 女子运动鞋缓震老爹鞋 - 柔粉/白色/牛津粉/山峰白

售罄：

此配色当前无货

Nike TC 7900 PRM 2 女子运动鞋缓震老爹鞋专为日常穿着而设计，助力畅行前路。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，令双足舒适迈步，结合耐穿分层鞋面和加大中底，彰显前卫格调。


  • 显示颜色： 柔粉/白色/牛津粉/山峰白
  • 款式： DZ2756-611

Nike TC 7900 PRM 2 女子运动鞋缓震老爹鞋专为日常穿着而设计，助力畅行前路。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，令双足舒适迈步，结合耐穿分层鞋面和加大中底，彰显前卫格调。

结实耐穿

鞋面搭配多层设计，带来出众耐穿性。织带细节和后跟橡胶装饰，缔造粗犷外观。

舒适畅行

厚实泡绵缓震配置，塑就非凡舒适感受；鞋底巧搭橡胶装饰，带来出色耐穿性和抓地力。

其他细节

  • 鞋舌和后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

