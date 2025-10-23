Nike TC 7900 PRM 2
女子运动鞋缓震老爹鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike TC 7900 PRM 2 女子运动鞋缓震老爹鞋专为日常穿着而设计，助力畅行前路。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，令双足舒适迈步，结合耐穿分层鞋面和加大中底，彰显前卫格调。
- 显示颜色： 柔粉/白色/牛津粉/山峰白
- 款式： DZ2756-611
Nike TC 7900 PRM 2 女子运动鞋缓震老爹鞋专为日常穿着而设计，助力畅行前路。加垫鞋口结合柔软泡绵缓震配置，令双足舒适迈步，结合耐穿分层鞋面和加大中底，彰显前卫格调。
结实耐穿
鞋面搭配多层设计，带来出众耐穿性。织带细节和后跟橡胶装饰，缔造粗犷外观。
舒适畅行
厚实泡绵缓震配置，塑就非凡舒适感受；鞋底巧搭橡胶装饰，带来出色耐穿性和抓地力。
其他细节
- 鞋舌和后跟提拉设计，令鞋款便于穿脱
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 柔粉/白色/牛津粉/山峰白
- 款式： DZ2756-611
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
