 
Nike Team 运动帽 - 黑

Nike

Team 运动帽

¥129
黑
白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Team 运动帽采用梭织斜纹棉料，结合经典六片式拼接结构，为你的日常造型增添点睛之笔。 弧形帽檐、刺绣孔眼设计和内置汗带，助你在运动时保持干爽；帽后采用可调节固定带设计，打造专属舒适贴合感。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB8895-010

Nike

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属运动帽

产品细节

  • 面料/帽檐：100% 棉。 前片里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB8895-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。