Team 31 Club
Nike NBA 男子薄绒套头连帽衫
40% 折让
Team 31 Club Nike NBA 男子薄绒套头连帽衫采用舒适针织面料，彰显你对联盟的热爱。针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，舒适非凡。舒适叠搭单品，日常皆宜，是换季穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM6361-010
Team 31 Club
40% 折让
Team 31 Club Nike NBA 男子薄绒套头连帽衫采用舒适针织面料，彰显你对联盟的热爱。针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，舒适非凡。舒适叠搭单品，日常皆宜，是换季穿搭的理想之选。
产品细节
- 正面口袋
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM6361-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。