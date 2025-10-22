 
Team 31 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤 - 纯色

¥349

售罄：

此配色当前无货

穿上 Team 31 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，与 Nike 和 NBA 一起提升运动的未来。T恤正面饰以联赛图案，背面融入篮球风格的世界图案。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 纯色
  • 款式： DC1943-910

运动加成，让比赛充满无限可能

穿上 Team 31 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，与 Nike 和 NBA 一起提升运动的未来。T恤正面饰以联赛图案，背面融入篮球风格的世界图案。该产品含有再生聚酯纤维。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
