Team 31 Courtside
Nike NBA 男子长袖T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
穿上 Team 31 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，与 Nike 和 NBA 一起提升运动的未来。T恤正面饰以联赛图案，背面融入篮球风格的世界图案。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 纯色
- 款式： DC1943-910
运动加成，让比赛充满无限可能
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
