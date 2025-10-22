穿上 Team 31 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，与 Nike 和 NBA 一起提升运动的未来。T恤正面饰以联赛图案，背面融入篮球风格的世界图案。该产品含有再生聚酯纤维。

穿上 Team 31 Courtside Nike NBA 男子长袖T恤，与 Nike 和 NBA 一起提升运动的未来。T恤正面饰以联赛图案，背面融入篮球风格的世界图案。该产品含有再生聚酯纤维。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。