Team 31
Nike Dri-FIT NBA 男子速干T恤
¥209¥25919% 折让
穿上 Team 31 Nike Dri-FIT NBA 男子速干T恤，向 Team 31 致敬，彰显 NBA 风范。该T恤采用轻盈柔软的针织面料，搭载导湿速干技术。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AT0515-010
Team 31
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致敬联盟
穿上 Team 31 Nike Dri-FIT NBA 男子速干T恤，向 Team 31 致敬，彰显 NBA 风范。该T恤采用轻盈柔软的针织面料，搭载导湿速干技术。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，轻盈柔软
产品细节
- 丝网印制图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AT0515-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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