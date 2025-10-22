 
Nike Team Club 大童套头连帽衫 - 峡谷绿

Nike

Team Club 大童套头连帽衫

¥299
峡谷绿
暗灰
大学红
宝蓝
庭紫
黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Team Club 大童套头连帽衫采用柔软法式毛圈棉混纺面料，展现出色风采。 匠心设计，可随行而动；袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。


  • 显示颜色： 峡谷绿
  • 款式： IB8746-341

Nike

¥299

Nike Team Club 大童套头连帽衫采用柔软法式毛圈棉混纺面料，展现出色风采。 匠心设计，可随行而动；袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属连帽衫

产品细节

  • 面布：80% 棉/20% 聚酯纤维。 帽里：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 峡谷绿
  • 款式： IB8746-341

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。