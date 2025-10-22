Nike
Team Club 大童套头连帽衫
¥299
Nike Team Club 大童套头连帽衫采用柔软法式毛圈棉混纺面料，展现出色风采。 匠心设计，可随行而动；袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。
- 显示颜色： 峡谷绿
- 款式： IB8746-341
Nike
¥299
Nike Team Club 大童套头连帽衫采用柔软法式毛圈棉混纺面料，展现出色风采。 匠心设计，可随行而动；袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计，营造轻松穿着感。
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属连帽衫
产品细节
- 面布：80% 棉/20% 聚酯纤维。 帽里：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 峡谷绿
- 款式： IB8746-341
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。