Nike Team Hustle D 10 FlyEase (PS)
幼童运动童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Team Hustle D 10 FlyEase (PS) 幼童运动童鞋助力未来全明星球员轻松玩乐。该款运动童鞋采用优化升级的抓地纹路，搭配便捷穿入系统，兼具耐穿性与支撑力，是投篮和球场玩乐时的高分之选。
- 显示颜色： 黑/白色/尘光子色/金属色
- 款式： DD7302-002
Nike Team Hustle D 10 FlyEase (PS)
¥399
匠心打造，彰显未来球星风范
Nike Team Hustle D 10 FlyEase (PS) 幼童运动童鞋助力未来全明星球员轻松玩乐。该款运动童鞋采用优化升级的抓地纹路，搭配便捷穿入系统，兼具耐穿性与支撑力，是投篮和球场玩乐时的高分之选。
支撑贴合
网眼布提供透气性，让稚嫩双足保持凉爽；结合后跟皮革材质，提供孩子跑跳时所需的稳定性和支撑力。
非凡抓地
橡胶外底采用压力映射技术打造，搭配升级抓地纹路，专为疾速移动而打造。结合弧形后跟与柔韧灵活的凹槽设计，铸就自然流畅的迈步体验。
轻松穿脱
Nike FlyEase 技术将魔术贴粘扣固定带与环绕式后跟拉链结合，开阔设计让小脚丫轻松穿入。
其他细节
- 柔软泡绵缓震配置和后跟泡绵衬垫，缔造轻盈舒适的穿着体验
- 鞋头采用加固设计，为孩子增强易磨损部位的耐穿性
- 鞋底“X”标志，旨在致敬 Team Hustle D 系列第 10 版设计
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/尘光子色/金属色
- 款式： DD7302-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。