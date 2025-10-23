Nike Team Hustle D 10 FlyEase (PS)

¥399

匠心打造，彰显未来球星风范

Nike Team Hustle D 10 FlyEase (PS) 幼童运动童鞋助力未来全明星球员轻松玩乐。该款运动童鞋采用优化升级的抓地纹路，搭配便捷穿入系统，兼具耐穿性与支撑力，是投篮和球场玩乐时的高分之选。

支撑贴合

网眼布提供透气性，让稚嫩双足保持凉爽；结合后跟皮革材质，提供孩子跑跳时所需的稳定性和支撑力。

非凡抓地

橡胶外底采用压力映射技术打造，搭配升级抓地纹路，专为疾速移动而打造。结合弧形后跟与柔韧灵活的凹槽设计，铸就自然流畅的迈步体验。

轻松穿脱

Nike FlyEase 技术将魔术贴粘扣固定带与环绕式后跟拉链结合，开阔设计让小脚丫轻松穿入。