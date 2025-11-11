Nike Team Hustle D 12
「电玩闪码」系列大童篮球鞋
¥499
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。
- 显示颜色： 空间蓝/黑/冲击绿/明亮紫
- 款式： HV2291-400
Nike Team Hustle D 12
¥499
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。
其他细节
- 贴合感：可调节固定带采用加大设计，醒目吸睛且便于使用，方便打造稳固贴合感受，助你尽情畅玩
- 脚感：橡胶外底提供专为儿童打造的柔韧灵活性和强劲抓地力，在室内外场地均可实现出色表现，无论是临时起兴来场比拼、训练或是比赛，皆可轻松驾驭
- 设计感：易穿脱设计、大号提拉设计、印花细节和醒目图案，多种匠心细节，让你在高光时刻以出众造型亮相
产品细节
- 经典鞋带
- 可调节固定带粘扣设计
- 显示颜色： 空间蓝/黑/冲击绿/明亮紫
- 款式： HV2291-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。