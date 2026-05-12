第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Team Hustle D 12
大童篮球鞋
20% 折让
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。
- 显示颜色： 山峰白/深藏青/大学蓝/浅荧光黄
- 款式： HF6279-104
Nike Team Hustle D 12
20% 折让
Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。
稳固包覆
经典鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，缔造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。
轻松驾驭街头
柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，助你在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。
尽享酷爽
鞋面透气网眼设计，帮助双足保持舒适。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 显示颜色： 山峰白/深藏青/大学蓝/浅荧光黄
- 款式： HF6279-104
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.2
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。