Nike Team Hustle D 12

大童篮球鞋

¥499

热情红 /仙人掌绿/浅荧光黄/橘皮黄
黑/煤黑/白色
白色/黑/白色
白色/心灵蓝/深藏青/大学蓝

Nike Team Hustle D 12 大童篮球鞋专为篮球爱好者匠心打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令你满怀自信，纵横户外球场。

  • 显示颜色： 热情红 /仙人掌绿/浅荧光黄/橘皮黄
  • 款式： HF6279-601

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