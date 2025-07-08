 
Nike Team Hustle D 12 幼童易穿脱运动鞋 - 黑/煤黑/白色

Nike Team Hustle D 12

幼童易穿脱运动鞋

10% 折让
黑/煤黑/白色
白色/黑/白色
白色/心灵蓝/深藏青/大学蓝
热情红/仙人掌绿/浅荧光黄/橘皮黄

Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为篮球爱好者匠心打造。弹性鞋带搭配固定带粘扣设计，为孩子缔造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令孩子满怀自信，纵横户外球场。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： HF6280-002

Nike Team Hustle D 12

10% 折让

Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为篮球爱好者匠心打造。弹性鞋带搭配固定带粘扣设计，为孩子缔造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令孩子满怀自信，纵横户外球场。

稳固包覆

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，为孩子营造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。

轻松驾驭街头

柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，帮助孩子在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。

干爽舒适

鞋面透气网眼设计，帮助稚嫩双足保持舒适。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： HF6280-002

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.3

    29.5: 鞋内长 19.2

    31: 鞋内长 21

    32: 鞋内长 21.7

    33.5: 鞋内长 22.5

    35: 鞋内长 23.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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