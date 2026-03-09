 
Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋 - 亮紫罗兰/荷兰橙/冷灰/黑

Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为未来篮球运动员打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底搭配柔软泡棉，塑就出众缓震性能，助小宝贝稳步畅行。


  • 显示颜色： 亮紫罗兰/荷兰橙/冷灰/黑
  • 款式： IO9849-500

Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为未来篮球运动员打造。固定带粘扣系统，轻松打造稳固贴合感。足底搭配柔软泡棉，塑就出众缓震性能，助小宝贝稳步畅行。

稳固包覆

匠心鞋口、大号提拉设计和魔术贴粘扣式固定带，便于小脚丫轻松穿脱。

轻松迈步

橡胶外底，塑就出众柔韧灵活性和强劲抓地力，助小宝贝稳步畅行。

畅享酷爽

鞋面采用透气网眼设计，帮助稚嫩双足保持舒适。

产品细节

  • 魔术贴粘扣
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
