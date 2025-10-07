 
Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋 - 空间蓝/黑/冲击绿/明亮紫

Nike Team Hustle D 12

幼童运动鞋

10% 折让

Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为篮球爱好者匠心打造。弹性鞋带搭配固定带粘扣设计，为孩子缔造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令孩子满怀自信，纵横户外球场。


  • 显示颜色： 空间蓝/黑/冲击绿/明亮紫
  • 款式： HV2290-400

其他细节

  • 可调节固定带采用加大设计，醒目吸睛且便于使用，方便打造稳固贴合感受，助力孩子尽情畅玩
  • 橡胶外底提供专为儿童打造的柔韧灵活性和强劲抓地力，在室内外场地均可实现出色表现，无论是临时起兴来场比拼、训练还是比赛，皆可轻松驾驭
  • 易穿脱设计、大号提拉设计、印花细节和醒目图案，多种匠心细节，让孩子在高光时刻以出众造型亮相

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 可调节固定带粘扣设计
  • 显示颜色： 空间蓝/黑/冲击绿/明亮紫
  • 款式： HV2290-400

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

