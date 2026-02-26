Nike Team Hustle D 12
幼童运动鞋
20% 折让
Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为篮球爱好者匠心打造。弹性鞋带搭配固定带粘扣设计，为孩子缔造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令孩子满怀自信，纵横户外球场。
- 显示颜色： 黑/游戏宝蓝/浅荧光黄/亮深红
- 款式： IQ0814-001
Nike Team Hustle D 12
20% 折让
稳固包覆
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，为孩子营造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。
轻松驾驭街头
柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，帮助孩子在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。
干爽舒适
鞋面采用透气网眼设计，帮助稚嫩双足保持舒适。
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
