 
Nike Team Hustle D 9 (TD) 婴童运动童鞋 - 游戏宝蓝/尘光子色/速度黄/金属银

Nike Team Hustle D 9 (TD)

婴童运动童鞋

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Team Hustle D 9 (TD) 婴童运动童鞋从篮球比赛装备汲取设计灵感，采用耐穿设计打造。柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常舒适感受。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/尘光子色/速度黄/金属银
  • 款式： AQ4226-404

篮球风范，非凡舒适

Nike Team Hustle D 9 (TD) 婴童运动童鞋从篮球比赛装备汲取设计灵感，采用耐穿设计打造。柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常舒适感受。

其他细节

  • 皮革、合成材质和织物组合设计，经久耐穿
  • 脚踝和后跟添加衬垫，舒适非凡
  • 柔软泡绵，轻盈缓震

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。