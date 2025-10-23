Nike Team Hustle D 9 (TD)
婴童运动童鞋
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Team Hustle D 9 (TD) 婴童运动童鞋从篮球比赛装备汲取设计灵感，采用耐穿设计打造。柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常舒适感受。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/尘光子色/速度黄/金属银
- 款式： AQ4226-404
篮球风范，非凡舒适
其他细节
- 皮革、合成材质和织物组合设计，经久耐穿
- 脚踝和后跟添加衬垫，舒适非凡
- 柔软泡绵，轻盈缓震
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
