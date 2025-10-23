Nike Team Hustle Quick (GS)
大童篮球童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Team Hustle Quick (GS) 大童篮球童鞋专为快速切入和迅速做出反应而匠心设计，令你在球场上具备毫秒必争的优势。
- 显示颜色： 黑/大学红/白色
- 款式： 922680-002
随时出击，反应灵敏
其他细节
- 皮革、织物和合成材质组合鞋面，打造出色支撑效果
- 泡棉缓震配置带来轻盈舒适的穿着体验
- 加固缝线，有助在侧向运动中稳定双足
- 鞋底弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
