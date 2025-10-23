 
Nike Team Hustle Quick (GS) 大童篮球童鞋 - 黑/大学红/白色

Nike Team Hustle Quick (GS)

大童篮球童鞋

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Team Hustle Quick (GS) 大童篮球童鞋专为快速切入和迅速做出反应而匠心设计，令你在球场上具备毫秒必争的优势。


  • 显示颜色： 黑/大学红/白色
  • 款式： 922680-002

Nike Team Hustle Quick (GS)

¥399

随时出击，反应灵敏

Nike Team Hustle Quick (GS) 大童篮球童鞋专为快速切入和迅速做出反应而匠心设计，令你在球场上具备毫秒必争的优势。

其他细节

  • 皮革、织物和合成材质组合鞋面，打造出色支撑效果
  • 泡棉缓震配置带来轻盈舒适的穿着体验
  • 加固缝线，有助在侧向运动中稳定双足
  • 鞋底弯曲凹槽，赋予双足自然流畅的运动体验

产品细节

  • 显示颜色： 黑/大学红/白色
  • 款式： 922680-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。