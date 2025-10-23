 
Nike Team Legend 大童速干T恤 - 宝蓝

Nike

Team Legend 大童速干T恤

¥149
宝蓝
庭紫
大学红
大学橙
碳素灰
黑
峡谷绿
黑曜石色
白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Team Legend 大童速干T恤采用聚酯纤维针织面料，质感顺滑，令你和挚爱球队彰显传奇风范。 经典短袖版型营造充裕活动空间，助力自如畅动；圆领设计，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 宝蓝
  • 款式： IB8678-450

Nike

¥149

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属T恤

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。