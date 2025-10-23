Nike
Team Legend 大童速干T恤
¥149
Nike Team Legend 大童速干T恤采用聚酯纤维针织面料，质感顺滑，令你和挚爱球队彰显传奇风范。 经典短袖版型营造充裕活动空间，助力自如畅动；圆领设计，缔造舒适贴合感。
- 显示颜色： 宝蓝
- 款式： IB8678-450
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属T恤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
