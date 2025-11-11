Nike Tech
女子针织企领上衣
¥699
Nike Tech 女子针织企领上衣采用内外皆具有顺滑质感的优质针织面料，营造出众的柔软舒适效果且不增加滞重感。背面上部设有隐藏式拉链，方便穿脱。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/黑
- 款式： HV2797-667
其他细节
- 后身下摆采用罗纹设计，打造精致外观
- 肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
产品细节
- 罗纹袖口
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
