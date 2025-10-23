 
Nike Tech 女子针织企领上衣 - 浅灰/调色/黑

Nike Tech

女子针织企领上衣

浅灰/调色/黑
砂岩灰粉/黑

Nike Tech 女子针织企领上衣采用内外皆具有顺滑质感的优质针织面料，营造出众的柔软舒适效果且不增加滞重感。背面上部设有隐藏式拉链，方便穿脱。


  • 显示颜色： 浅灰/调色/黑
  • 款式： HV2797-013

Nike Tech

Nike Tech 女子针织企领上衣采用内外皆具有顺滑质感的优质针织面料，营造出众的柔软舒适效果且不增加滞重感。背面上部设有隐藏式拉链，方便穿脱。

其他细节

其他细节

  • 后身下摆采用罗纹设计，打造精致外观
  • 肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力

产品细节

  • 罗纹袖口
  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。