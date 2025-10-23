Nike Tech 女子针织企领上衣采用内外皆具有顺滑质感的优质针织面料，营造出众的柔软舒适效果且不增加滞重感。背面上部设有隐藏式拉链，方便穿脱。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。