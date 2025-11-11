Nike Tech
Nike Tech
¥949
Nike Tech 男子反光装饰针织圆领上衣采用双面皆顺滑出众的优质针织面料，厚实舒适。 超宽松版型巧搭金属孔眼和反光装饰等细节。
其他细节
- 下摆搭配弹性抽绳和栓扣设计，方便轻松调节贴合度
- 孔眼设计，提升透气性
- 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 62% 聚酯纤维/38% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV1341-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
