 
Nike Tech 男子反光装饰针织圆领上衣 - 红杉绿/黑

Nike Tech

男子反光装饰针织圆领上衣

11% 折让

Nike Tech 男子反光装饰针织圆领上衣采用双面皆顺滑出众的优质针织面料，厚实舒适。 超宽松版型巧搭金属孔眼和反光装饰等细节。


  • 显示颜色： 红杉绿/黑
  • 款式： HV1341-355

Nike Tech

11% 折让

Nike Tech 男子反光装饰针织圆领上衣采用双面皆顺滑出众的优质针织面料，厚实舒适。 超宽松版型巧搭金属孔眼和反光装饰等细节。

其他细节

  • 下摆搭配弹性抽绳和栓扣设计，方便轻松调节贴合度
  • 孔眼设计，提升透气性
  • 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 62% 聚酯纤维/38% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 红杉绿/黑
  • 款式： HV1341-355

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。