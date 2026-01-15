Nike Tech
男子拒水长袖机能风衬衫式夹克
¥999
出众机能，驾驭都市。Nike Tech 男子拒水长袖机能风衬衫式夹克采用拒水锦纶面料，质感轻盈，出色包覆效果助你抵御雨水天气。宽松版型，便于叠搭；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。胸前口袋和侧边插手口袋配有拉链，便于安全储物。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1348-010
产品细节
- 刺绣标志
- 松紧抽绳下摆
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
