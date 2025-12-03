 
Nike Tech 男子撞色直筒针织长裤 - 浅银/浅烟灰/黑

Nike Tech

男子撞色直筒针织长裤

10% 折让
浅银/浅烟灰/黑
黑/煤黑/黑

Nike Tech 男子撞色直筒针织长裤采用两面皆顺滑出众的优质针织面料，营造非凡舒适感受。该长裤采用标准版型，裤脚搭配松紧抽绳和栓扣设计，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 浅银/浅烟灰/黑
  • 款式： IF1324-034

产品细节

  • 刺绣标志
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 后身右侧经典 Tech 包边拉链口袋
  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。