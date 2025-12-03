Nike Tech
男子撞色直筒针织长裤
10% 折让
Nike Tech 男子撞色直筒针织长裤采用两面皆顺滑出众的优质针织面料，营造非凡舒适感受。该长裤采用标准版型，裤脚搭配松紧抽绳和栓扣设计，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 浅银/浅烟灰/黑
- 款式： IF1324-034
产品细节
- 刺绣标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 后身右侧经典 Tech 包边拉链口袋
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅银/浅烟灰/黑
- 款式： IF1324-034
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
