Nike Tech
男子梭织撞色宽松夹克
24% 折让
Nike Tech 男子梭织撞色宽松夹克采用弹性锦纶混纺面料，焕新演绎经典设计。宽松版型、肘部立体剪裁与可调节风帽设计，打造舒适包覆体验。
- 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
- 款式： IH8462-289
其他细节
- 肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
- 风帽和下摆配有松紧抽绳和栓扣，塑就可调式贴合感
- 经典 Tech 包边拉链插手口袋，便于存放随身小物件
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 三片式拼接风帽
- 反光元素
- 双向拉链
- 后领内置挂环设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
