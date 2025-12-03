Nike Tech
男子直筒针织长裤
10% 折让
Nike Tech 男子直筒针织长裤采用内外皆顺滑出众的优质双面针织面料匠心打造，质感厚实。 裤脚搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM0698-010
Nike Tech
10% 折让
Nike Tech 男子直筒针织长裤采用内外皆顺滑出众的优质双面针织面料匠心打造，质感厚实。 裤脚搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 右髋设有经典 Tech 包边拉链口袋
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。 口袋（手心侧）：69% 棉/31% 聚酯纤维。 口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IM0698-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。