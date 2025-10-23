 
Nike Tech 男子直筒针织长裤 - 黑/黑

Nike Tech

男子直筒针织长裤

¥899
黑/黑
调色暗灰/黑

Nike Tech 男子直筒针织长裤采用内外皆顺滑出众的优质双面针织面料匠心打造，质感厚实。 裤脚搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IM0698-010

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 右髋设有经典 Tech 包边拉链口袋
  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。 口袋（手心侧）：69% 棉/31% 聚酯纤维。 口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
