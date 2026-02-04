 
Nike Tech 男子针织全长拉链开襟连帽衫 - 暗褐/黑

Nike Tech

男子针织全长拉链开襟连帽衫

10% 折让

Nike Tech 男子针织全长拉链开襟连帽衫采用优质双面针织面料匠心打造，质感厚实，顺滑舒适。超宽松版型结合立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 暗褐/黑
  • 款式： IF1320-212

其他细节

  • 下摆搭配抽绳，可供自主调节贴合度
  • 正面和背面融入孔眼细节，提升透气性

产品细节

  • 刺绣标志
  • 反光细节
  • 分离袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：62% 聚酯纤维/38% 棉。口袋（手心侧）：69% 棉/31% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。