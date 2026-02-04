Nike Tech
男子针织全长拉链开襟连帽衫
10% 折让
Nike Tech 男子针织全长拉链开襟连帽衫采用优质双面针织面料匠心打造，质感厚实，顺滑舒适。超宽松版型结合立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 暗褐/黑
- 款式： IF1320-212
其他细节
- 下摆搭配抽绳，可供自主调节贴合度
- 正面和背面融入孔眼细节，提升透气性
产品细节
- 刺绣标志
- 反光细节
- 分离袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：62% 聚酯纤维/38% 棉。口袋（手心侧）：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
