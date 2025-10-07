Nike Tech
男子针织宽松圆领上衣
10% 折让
Nike Tech 男子针织宽松圆领上衣采用内外皆具有顺滑质感的经典双面针织面料，是 Nike 时尚百搭的一款单品。宽松版型设计，搭配侧边金属透气孔眼等科技感细节。
- 显示颜色： 土绿/黑
- 款式： HV6538-364
其他细节
- 这款圆领上衣采用内外皆顺滑出众的优质针织面料，质感厚实
- 下摆搭配弹性抽绳和栓扣设计，方便轻松调节贴合度
- 金属透气孔设计，打造舒适着感衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 衣袖饰有反光元素
- 后领内置挂环设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 62% 聚酯纤维/38% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
