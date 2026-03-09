Nike Tech
男子针织宽松直筒长裤
23% 折让
Nike Tech 男子针织宽松直筒长裤采用内外皆具有顺滑质感的经典双面针织面料，是 Nike 时尚百搭的一款单品。 宽松版型结合开放式裤脚设计，搭配侧边针裥细节。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV6542-010
其他细节
- 该长裤采用内外皆顺滑出众的优质双面针织面料，厚实舒适
- 宽松版型，为臀部和腿部营造休闲舒适感受
- 弹性腰部搭配可调节抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 后身刺绣耐克勾标志
- 拉链插手口袋
- 背面拉链口袋
- 面料：62% 聚酯纤维/38% 棉。 口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
