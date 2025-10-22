 
Nike Tech 腰包 - 黑/黑/白色

秀出你的花卉魅力。Nike Tech 腰包采用双拉链设计，便于随身收纳装备；可调节固定带搭配插扣，让你放心肩背或作腰包使用。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DZ2812-010

出众外观，出行佳选

其他细节

  • 额外正面口袋，方便存取小物件
  • 侧边 D 型环扣设计，可将钥匙挂在包上

产品细节

  • 尺寸：52 x 12 x 21 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
