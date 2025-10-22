Nike Tech
腰包
¥299
售罄：
此配色当前无货
秀出你的花卉魅力。Nike Tech 腰包采用双拉链设计，便于随身收纳装备；可调节固定带搭配插扣，让你放心肩背或作腰包使用。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DZ2812-010
Nike Tech
¥299
出众外观，出行佳选
其他细节
- 额外正面口袋，方便存取小物件
- 侧边 D 型环扣设计，可将钥匙挂在包上
产品细节
- 尺寸：52 x 12 x 21 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
