 
Nike Tech 轻便收纳腰包 - 黑/黑/金属色

Nike Tech

轻便收纳腰包

售罄：

此配色当前无货

Nike Tech 腰包助你轻松存取和携带装备。拉链口袋帮助存储物件，结合可调节固定带，提供专属贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属色
  • 款式： BA5751-011

专属收纳，轻松畅行

其他细节

  • 织物面料，轻盈耐用
  • 拉链口袋，提供安全储物空间
  • 固定带可调，方便肩背或作腰包使用

产品细节

  • 尺寸：52 x 12 x 21 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
