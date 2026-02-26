 
Nike Tech Boreas 男子摇粒绒拼接直筒长裤 - 闪电蓝/黑曜石色/黑

Nike Tech Boreas

男子摇粒绒拼接直筒长裤

10% 折让

Nike Tech Boreas 男子摇粒绒拼接直筒长裤采用超宽松版型，助你畅享轻松都市生活。将厚实针织面料与摇粒绒面料拼接而成，巧搭拉链口袋，助力从容应对多变天气。


  • 显示颜色： 闪电蓝/黑曜石色/黑
  • 款式： IB3366-437

其他细节

  • 弹性腰部搭配波洛风抽绳，方便自行调整贴合度
  • 开放式裤脚，轻松搭配运动鞋

产品细节

  • 后腰右下方饰有刺绣耐克勾标志
  • 拉链插手口袋
  • 后身按扣口袋
  • 面料/拼接背面部分：100% 聚酯纤维。背后面料/拼接正面部分：100% 棉
  • 可机洗
