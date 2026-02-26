Nike Tech Boreas
男子摇粒绒拼接直筒长裤
10% 折让
Nike Tech Boreas 男子摇粒绒拼接直筒长裤采用超宽松版型，助你畅享轻松都市生活。将厚实针织面料与摇粒绒面料拼接而成，巧搭拉链口袋，助力从容应对多变天气。
- 显示颜色： 闪电蓝/黑曜石色/黑
- 款式： IB3366-437
其他细节
- 弹性腰部搭配波洛风抽绳，方便自行调整贴合度
- 开放式裤脚，轻松搭配运动鞋
产品细节
- 后腰右下方饰有刺绣耐克勾标志
- 拉链插手口袋
- 后身按扣口袋
- 面料/拼接背面部分：100% 聚酯纤维。背后面料/拼接正面部分：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
