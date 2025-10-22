Nike Tech Boreas
男子 Oversize 风摇粒绒拼接连帽衫
10% 折让
Nike Tech Boreas 男子 Oversize 风摇粒绒拼接连帽衫采用超宽松版型，助你畅享轻松都市生活。将厚实针织面料与摇粒绒面料拼接而成，巧搭拉链口袋和内置面罩的风帽设计，助力从容应对多变天气。
- 显示颜色： 闪电蓝/黑曜石色/黑
- 款式： IB3364-437
不惧冷天
顺滑针织面料与摇粒绒面料巧妙拼接，营造厚实质感，温暖舒适。
安全储物
侧缝拉链插手口袋，便于在出行时安全收纳基本物品。
产品细节
- 超宽松版型
- 胸前饰以反光 NIKE TECH 图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 刺绣耐克勾标志
- 后领内侧设有挂环
- 大身面料/拼接背面部分/口袋：100% 棉。背后面料：100% 聚酯纤维。前片上部拼接：53% 棉/47% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
