Nike Tech Boreas 男子 Oversize 风摇粒绒拼接连帽衫采用超宽松版型，助你畅享轻松都市生活。将厚实针织面料与摇粒绒面料拼接而成，巧搭拉链口袋和内置面罩的风帽设计，助力从容应对多变天气。


Nike Tech Boreas 男子 Oversize 风摇粒绒拼接连帽衫采用超宽松版型，助你畅享轻松都市生活。将厚实针织面料与摇粒绒面料拼接而成，巧搭拉链口袋和内置面罩的风帽设计，助力从容应对多变天气。

不惧冷天

顺滑针织面料与摇粒绒面料巧妙拼接，营造厚实质感，温暖舒适。

 

 

安全储物

侧缝拉链插手口袋，便于在出行时安全收纳基本物品。

产品细节

  • 超宽松版型
  • 胸前饰以反光 NIKE TECH 图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 刺绣耐克勾标志
  • 后领内侧设有挂环
  • 大身面料/拼接背面部分/口袋：100% 棉。背后面料：100% 聚酯纤维。前片上部拼接：53% 棉/47% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 闪电蓝/黑曜石色/黑
  • 款式： IB3364-437

