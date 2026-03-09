Nike Tech
Dri-FIT 男子速干梭织撞色长裤
12% 折让
Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色长裤采用略微起皱的弹性锦纶混纺面料，搭载导湿速干技术，专为都市生活而设计。宽松版型结合膝盖部位立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。裤管口搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 煤黑/铁灰/黑
- 款式： IU7503-060
产品细节
- 刺绣标志
- 反光细节
- 正面拉链插手口袋
- 后身口袋添加按扣设计
- 弹性腰部搭配弹力抽绳
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
