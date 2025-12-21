 
Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色长裤 - 奶白 II/浅荧光黄/黑

Nike Tech

Dri-FIT 男子速干梭织撞色长裤

¥999
奶白 II/浅荧光黄/黑
煤黑/铁灰/黑

Nike Tech Dri-FIT 男子速干梭织撞色长裤采用略微起皱的弹性锦纶混纺面料，搭载导湿速干技术，专为都市生活而设计。宽松版型结合膝盖部位立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。裤管口搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 奶白 II/浅荧光黄/黑
  • 款式： IU7503-236

¥999

产品细节

  • 刺绣标志
  • 反光细节
  • 正面拉链插手口袋
  • 后身口袋添加按扣设计
  • 弹性腰部搭配弹力抽绳
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。